‘Corona’da turizm: Antalya’da bir günde 10 binden fazla turist

Covid-19 salgını nedeniyle mart ayında otellerin kapandığı Antalya’da, 1 Temmuz itibarıyla bazı ülkelerle yeniden uçuşların başlamasıyla turizm hareketlendi; pazar günü 10 binden fazla ziyaretçi geldi.

Fotoğraf: DHA

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, dün Antalya Havalimanı’na 55 uçakla toplamda 10 bin 625 turist geldiğini belirterek şöyle konuştu: “Aylar sonra ilk kez bugün Antalya Havalimanı’na bir günde yurt dışından 10 bin üzerinde turist geldi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin karantina dayatması nedeniyle batı Avrupa uçuşlarının çoğunluğunu yurt dışındaki Türkler oluşturuyor.”

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En fazla Ukrayna’dan

Pazar günkü uçuşların 23’ü Ukrayna, 18’i Almanya, dördü İsviçre, üçü İngiltere’den yapılırken, ikişer uçuş Sırbistan ve Belarus’tan, birer uçuş da Moldova, Avusturya ve Kazakistan’dan yapıldı.

60 bini geçti

Son üç haftadır yapılan uçuşlarda 29 Haziran- 5 Temmuz arasında 9 bin 230, 6-12 Temmuz arasında 17 bin 528, 13- 19 Temmuz arasında ise 34 bin 720 turist geldi.

1 Temmuz’dan bu yana toplam ziyaretçi sayısı ise 61 bin 478’ü buldu.