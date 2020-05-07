‘Corona’ Türkiye’de 57 can daha aldı: 1977 yeni vaka var, 4 bin 782 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 3 bin 641’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1977 artışla 133 bin 721’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre test sayısı 24 saatte 30 bin 395 artarak 1 milyon 265 bin 119’a yükseldi.

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Yoğun bakımda 1260 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 665.

Toplam iyileşen sayısı ise 82 bin 984’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu şu yorumla paylaştı: “Test sayısı, yakında 1.5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. http://covid19.saglik.gov.tr“