‘Corona’ Türkiye’de 44 can daha aldı: 1368 yeni vaka var, 1825 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 4 bin 140’a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1368 yeni vakayla 149 bin 435’e çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 35 bin 369 artarak 1 milyon 624 bin 994’e yükseldi. Yoğun bakımda 914 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 468. Toplam iyileşen sayısı ise 109 bin 962’ye yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. covid19.saglik.gov.tr“

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.