‘Corona’ Türkiye’de 41 can daha aldı: 1610 yeni vaka var, 2 bin 4 kişi iyileşti

Türkiye’de Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 4 bin 96’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1610 yeni vakayla 148 bin 67’ye çıktı.

Resmi açıklamaya göre, test sayısı 24 saatte 42 bin 236 artarak 1 milyon 589 bin 625’e yükseldi. Yoğun bakımda 906 hasta bulunurken, entübe hasta sayısı 474. Toplam iyileşen sayısı ise 108 bin 137’ye yükseldi.

Reklam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyla şu yorumu Twitter’dan paylaştı: “Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım. http://covid19.saglik.gov.tr”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.