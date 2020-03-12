‘Corona’ önlemleri: La Liga iki hafta ertelendi, basketbol maçları askıya alındı

İspanya profesyonel futbol ligi La Liga’daki maçlar, iki haftalığına ertelendi.

Fotoğraf: Reuters

La Liga’nın internet sitesinde yer alan açıklama, Real Madrid kulübünün futbol ve basketbol takımını karantinaya almasının ardından geldi. Açıklamada, diğer kulüp oyuncularında da corona virüsünün görülme ihtimaline karşı, iki hafta maç oynanmayacağı açıklandı.

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Real Madrid’de karantina

Real Madrid’in internet sitesinde yer alan açıklamada, basketbol takımından bir oyuncuda virüs görüldüğü belirtildi. Kulüp bunun üzerine, basketbol takımı ile aynı tesisi paylaşan futbol takımının oyuncularının evlerinde karantinada kalmaları kararı aldı. Kulüp, antrenman tesisini de kapattı.

Basketbolda da erteleme

Euroleague Basketball competitions suspended until further notice. pic.twitter.com/ZNiLOQs4XZ — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 12, 2020

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), virüs nedeniyle oyuncuları, antrenörleri, yetkilileri ve taraftarları korumak amacıyla karşılaşmaların askıya alındığını açıkladı. EuroLeague yönetimi de maçların iptal edildiğini açıkladı.

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NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Amerikan Basketbol Ligi NBA, Utah Jazz oyuncusunda virüse rastlanmasının ardından maçların süresiz askıya alındığını bildirdi.