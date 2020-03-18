‘Corona’ araştırması: Havada saatlerce, yüzeyde günlerce kalabiliyor

Yeni tip corona virüsü barındıran damlacıkların havada saatlerce, bazı yüzeylerde ise haftalarca canlılık ve bulaşıcı özelliğini koruduğu saptandı.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yürütüldü. Sonuçlar, New England Journal of Medicine’da yayınlandı.

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Araştırmacılar, öksürük veya hapşırık sonucu oluşan mikroskobik damlacıkları kopayalayan bir aerosol hazırladı. Testler, virüsün aerosol içinde en az üç saat daha yaşadığını veya insanlara bulaşabildiğini gösterdi.

Plastik veya paslanmaz çelikte de üç gün sonra dahi canlı virüslere rastlandı. Karton yüzeyde 24 saat sonra canlı virüse rastlanmadı. Virüsün bakır üstünde etkinliğini yitirmesi ise dört saat sürdü.

Yarılama süresine ilişkin olarak aerosol damlacığındaki virüsün parçacıklarının yarısının etkisini yaklaşık 66 dakikada kaybettiği saptandı. Bu, bir 66 dakika daha sonra virüs parçacıklarının dörtte üçünün etkinliğini yitirdiği, ancak yüzde 25’inin canlılığını koruduğu anlamına geliyor. Araştırmaya göre üçüncü saatin sonunda canlı virüs oranı yüzde 12.5’e düşüyor.

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Paslanmaz çelikte virüs parçacıklarının yarısının etkinliğini yitirmesi beş saat 38 dakika sürüyor. Plastikte bu süre altı saat 49 dakika.

Kartonda ise yarılama süresi üç buçuk saat ancak araştırmacılar bu sonuçlarda çok fazla değişken olduğunu vurgulayarak rakamların yorumlanmasında temkinli olmak gerektiğini belirtti.

Virüsün en kısa hayatta kaldığı yüzey ise 46 dakikalık yarılama süresiyle bakır.