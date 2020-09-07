‘Corona’ araştırması: Dört ayda bakanlığın verilerine güven yüzde 41 azaldı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre on kişiden altısı, hükümetin ‘corona’ verilerinde gerçekleri açıkladığını düşünmüyor. Nisan ayından bu yana halkın verilere güveni yüzde 41 oranında azaldı.

Fotoğraf: AA

MetroPOLL Araştırma, halkın ağustos ayında Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dair bakışını araştırdı.

Reklam

“Hükümetin koronavirüs sayılarıyla ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 58.9 oranında ‘hayır düşünmüyorum’ cevabı verilirken, yüzde 36.2 ‘evet düşünüyorum’ dedi. Yüzde 4.9 ise ‘bilmiyorum’ cevabını verdi.

MetroPOLL, aynı soruyu pandeminin ikinci ayı olan nisanda da sormuş, yüzde yüzde 62.3 ‘evet düşünüyorum’, yüzde 30.0 ise ‘hayır düşünmüyorum’ demişti.

10 AKP seçmeninden altısı verilere inanıyor

Şirketin ağustos verileri, 2018 yılı genel seçimlerine göre dağıtıldığında; AKP’lilerin yüzde 59.4’ü verilerin şeffaf ve gerçek olduğunu düşünürken yüzde 33.7’si ise verilere inanmıyor.

Reklam

CHP’lilerin sadece yüzde 10’u verilerin gerçekliğine inanırken, yüzde 88.8’i verilere güven duymuyor.

MHP’seçmeninin yüzde 59.4’ü verilere güvenirken, inanmayanların oranı ise yüzde 37.4.