Çocuklarının gözü önünde eşini, kayınvalidesini ve yardıma gelen komşuyu öldürdü

İzmir’de Hüsnü T. (31) iki çocuğunun gözü önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü. Hüsnü T. silah sesi üzerine yardıma gelen komşularını da av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Bayındır ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre, Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı’nın evine giderek eşi Serap T. ile tartışmaya başladı.

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Hüsnü T., yanında getirdiği av tüfeğiyle iki çocuğunun gözü önünde önce eşi Serap T.’ye, ardından araya girmeye çalışan kayınvalidesi Serpil Palalı’ya ateş etti.

Olay sonrası dışarıya çıkan Hüsnü T., silah sesleri üzerine eve doğru gelen komşusu Hamza Kuzucuk’a da ateş açtıktan sonra kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne-kızın yaşamını yitirdiği belirlerdi. Hamza Kuzucuk da kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olay yerinden kaçan Hüsnü T. ise polis ekiplerince, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi’nde suç aleti silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı Hüsnü T.’nin cinayetlerden birkaç saat önce sosyal paylaşım sitesinde ‘Azrail’ fotoğrafı paylaşarak “Az işim var, seni unuttum zannetme” notunu düştüğü görüldü.

Hüsnü T.’nin küçük çocuğunun olayın ardından Hamza Kuzucuk’a yardım için geldiğini belirten Kuzucuk’un kayınbiraderi Özcan Özen şunları anlattı: “Ölen kadının küçük çocuğu Hamza abiye geliyor, ‘Amca yardım et annemi vurdular’ diyor. Hamza da ayırma amaçlı gittiği için kapıdan çıkar çıkmaz, cinayet zanlısının elini tutuyor ve daha sonra zanlı ona da ateş ediyor. Evde iki tane çocuk var, ufak bir tanesi 2 yaşlarında biri de 11-12 yaşlarında. Çocuklarının gözü önünde vuruyor”.

Yaşamını yitiren Hamza Kuzucuk’un kızı ise “Kapıdan çıkar çıkmaz babama sıktı, biz silah sesini duyup çıktık. Annemin kucağında babam yatıyordu” dedi.