‘Beni katil edersin’ diye tehdit edilen doktor: Kol kırılsın yen içinde kalmasın

Trabzon’da çalışan Dr. Yılmaz Babutçu, hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın oğlu tarafından telefonla aranıp, “Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem” diye tehdit edildi. Babutçu, “İnsanlar bu tür olayları duysun. Kol kırılsın yen içinde kalmasın” dedi.

Fotoğraf: DHA

Trabzon’da önceki gün tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde babası vefat eden Tuncay Yalçınkaya, telefonla aradığı Babutçu’nun kenti terk etmesini isteyerek tehditler savurdu: “Defol git Trabzon’dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin.”

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Doktor, başka hasta yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüşmedeki tehdit anlarına ait görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı. Şikâyet ve tepkiler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, Of ilçesinde gözaltına alınan Yalçınkaya, ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı ile Babutçu’nun ev ve iş yerine yaklaşmama yasağı konuldu.

‘Herkes kendi hesabını görmemeli’

Şüpheliyi hiç görmediği ve tanımadığını belirten Babuçtu DHA’ya konuştu: “Olan biten her şey ortada. Babasını ölümüne benim sebep olduğumu iddia ediyor. O görüşme sırasında poliklinikte hastalar da vardı. Hoparlörü açtım oradaki insanlar da duysun istedim. Tehditler sürünce vatandaşın biri de bu anları görüntülemiş. O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. Neden paylaştım; insanlar bu tür olayları duysun istedim. Kol kırılsın yen içinde kalmasın. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim. Eğer öyle bir iddian varsa bunun yöntemi bu değil. Herkes kendi hesabını kendi görmemeli.”