Çift maske takmak daha çok koruma sağlıyor mu?

Özellikle corona virüsünün mutasyon geçirmesi haberlerinden sonra çift maske takma alışkanlığı yaygınlaşmaya başladı. Peki çift maske kullanımı gerekli mi?

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Salgının neredeyse başından beri birden çok kata sahip maske kullanımı öneriliyor. Birçok ülkede belirili alanlarda veya genel olarak sokakta maske takmak zorunlu hale getirildi.

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ABD’deki Boston Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. David Hamer, yüze tam olarak oturduğu sürece tek maske takmanın yeterli olacağı görüşünde. Ancak “İyi bir maske olması gerekir” diyerek uyarıyor.

Yine de riskli gruplar ya da uzun süre toplu halde bulunulacağı durumlarda ekstra koruma ihtiyacı doğabiliyor.

Ekstra koruma ihtiyacı olduğunda seçeneklerden biri bez maske ve cerrahi maske kullanmak.

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California Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Monica Gandhi bu kombinasyonun N95 maskesine benzer bir koruma seviyesi sağlayabileceğini belirtiyor. Hangisinin üste takıldığı fark etmeksizin bulaşma oranlarının yüksek olduğu kapalı alanlarda bulunan kişilere bu yöntemi öneriyor.