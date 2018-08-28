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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin gündemi ’24 Haziran sonuçları’: ODTÜ’lü ekibin raporu değerlendirilecek

CHP’nin parti meclisi (PM) yarın genel merkezde toplanarak, 24 Haziran’daki seçimin sonuçlarıyla ilgili ODTÜ’den akademisyen bir ekibin hazırladığı raporu değerlendirecek.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, toplantı yarın saat 11.00’de.

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Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ’den akademisyen bir ekibin hazırladığı raporun sunumu yapılacak.

Sunumun ardından ortaya çıkan sonuçlar, PM tarafından değerlendirilecek.

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Ekonomi de masada

PM’de ayrıca parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Ekonomideki son gelişmeler’ başlıklı rapor ele alınacak.

Genel başkan yardımcısı Ünal Çeviköz’ün ‘Dış politikada güncel sorunlar’ başlıklı sunum yapacağı PM’de, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin sayılarının artırılması konuları da görüşülecek.

PM’de, disiplin sonrası ihraç edilen dört üyenin bağışlanma talepleri de değerlendirilecek.

Parti meclisinde ele alınacak seçim değerlendirme raporlarının daha sonra teşkilatlarla paylaşılacağı öğrenildi.

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