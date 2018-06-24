CHP’li vekil paylaştı: Erzurum’da sahte müşahit kartı basılmış

Erzurum’da sahte müşahit kartı basıldığı bildiridi.

Sahte müşahit kartını CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Twitter’da paylaştı.

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Buna göre kanun gereği sadece seçime katılan partilerin böyle bir hakkı olmasına rağmen, Erzurum’da İçişleri Bakanlığı yazılı müşahit kartı düzenlendiği ortaya çıktı.

CHP’li Akın şöyle yazdı: “LÜTFEN PAYLAŞIN !Erzurum da karşımıza çıktı İçişleri Bakanlığı müşahit kartı düzenleyemez. Seçime katılan siyasi partiler Ancak müşahit kartı düzenleyebilir.Bu tür kartı olanlar için tutanak tutun ilgili sandık kurulu ve ilçe seçim kuruluna lütfen şikayet edin!”