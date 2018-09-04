CHP’li Pekşen partiye yapılan sunumu anlattı: 2.5 milyon sahte oy kullanılmış

CHP’li eski vekil ve parti meclisi üyesi Haluk Pekşen, 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon oy sahte oy kullanıldığını ve bu durumun partiye yapılan sunumda kendilerine aktarıldığını söyledi.

CHP’nin parti meclisi 29 Ağustos’ta toplanmış ve ODTÜ’den akademisyen bir ekibin hazırladığı raporu değerlendirmişti.

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PM üyesi Pekşen şöyle yazdı:

Yıllardır bilinen bir gerçek ilk kez ciddi bir araştırma ile sandık sandık ve isim isim yapılan bilimsel bir araştırma ile ortaya konulmuştur.CHP Parti Meclisinde sunumu yapılan rapora göre2.5 milyon sahte oy kullanılmıştır.Aradan7 gün geçti ve ben bu rapora ulaşamayı başaramadım — Haluk Pekşen (@halukpeksen) September 4, 2018

Odatv yazarı M. Ayhan Kara, parti meclisinde sunulan raporun ayrıntılarını 1 Eylül’deki köşesine taşımıştı.

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Pekşen’in iddiası gibi 2.5 milyon sahte oy olduğunu söyleyen Kara, detayları şöyle anlatmıştı:

“*Genelde 100 bin mükerrer oy saptandığı ileri sürülüyor.

*Sahte oy kullanımının isim isim saptandığı iddia ediliyor.

*18-19. yüzyılda yaşamış gözüken seçmenlerin oy kullanmış gözüktüğü öne sürülüyor. Bu demek oluyor ki 120-140-180 yaşında gözüken seçmenler var!

*187 ilçedeki 6604 sandıkta anormal sonuçlar tespit edilmiş söz konusu rapora göre. Bu anormal değerlere göre hile yapılmamış olması akla ve mantığa aykırı. Bu tablo da yukarıda belirttiğimiz gibi 2,5 milyon oya tekabül ediyor.

*Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 38 bin fazladan kullanılmış oy söz konusu.

*Şanlıurfa’da 7900 seçmen mükerrer oy kullanmış!

*Doğubeyazıt’ta seçim sonuçları tam 59 farklı şekilde yazılmış!”