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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Pekşen partiye yapılan sunumu anlattı: 2.5 milyon sahte oy kullanılmış

 

CHP’li eski vekil ve parti meclisi üyesi Haluk Pekşen, 24 Haziran seçimlerinde 2.5 milyon oy sahte oy kullanıldığını ve bu durumun partiye yapılan sunumda kendilerine aktarıldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CHP’nin parti meclisi 29 Ağustos’ta toplanmış ve ODTÜ’den akademisyen bir ekibin hazırladığı raporu değerlendirmişti.

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PM üyesi Pekşen şöyle yazdı:

Odatv yazarı M. Ayhan Kara, parti meclisinde sunulan raporun ayrıntılarını 1 Eylül’deki köşesine taşımıştı.

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Pekşen’in iddiası gibi 2.5 milyon sahte oy olduğunu söyleyen Kara, detayları şöyle anlatmıştı:

“*Genelde 100 bin mükerrer oy saptandığı ileri sürülüyor.

*Sahte oy kullanımının isim isim saptandığı iddia ediliyor.

*18-19. yüzyılda yaşamış gözüken seçmenlerin oy kullanmış gözüktüğü öne sürülüyor. Bu demek oluyor ki 120-140-180 yaşında gözüken seçmenler var!

*187 ilçedeki 6604 sandıkta anormal sonuçlar tespit edilmiş söz konusu rapora göre. Bu anormal değerlere göre hile yapılmamış olması akla ve mantığa aykırı. Bu tablo da yukarıda belirttiğimiz gibi 2,5 milyon oya tekabül ediyor.

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