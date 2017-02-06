CHP’li Öztrak, TVF’ye aktarılan paranın peşinde: Referandum için kullanılabilir

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan ‘Varlık Fonu’na aktarılan 3 milyar TL’nin referandumda ‘Hayır’ çıkmasını engellemek için kullanılacağından endişe ettiklerini söyledi.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

TVF, yapısı itibariyle Sayıştay denetiminden muaf tutulacak, sadece bağımsız denetim şirketince denetlenebilecek.

İHA’nın haberine göre Öztrak, TVF’nin Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan üç aylığına aldığı 3 milyar TL’nin referandum kampanyasında kullanılmasından endişelendiklerini söyledi: “Sınırlarımızdaki yangın sürerken savunma sanayinin kasasındaki parayı da, evde kalan son gümüşleri de hükümetin referandumdan ‘Hayır’ çıkmasını önlemek için harcayacağından endişe ediyoruz.”

Fonun ‘borçlanabileceğine’ dikkat çeken CHP’li vekil, borçların ödenememesi durumunda söz konusu şirketlerin yabancıların eline geçebileciği uyarısında bulundu: “Acaba bu paralarla Borsa’da dalgalanmaları önlemek için işlem mi yapacaklar? Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 3 milyar TL neden devredilir?”

‘Varlık Fonu’nun ‘düzgün’ bir denetimi olmayacağını belirten Öztrak, “Yönetimde keyfilik giderek artıyor. Sayıştay denetimine tabii olmayan Varlık Fonu’nun ilk getirilen halinde hiçbir denetim yoktu. Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımızın çabalarıyla bağımsız denetim konusu gündeme geldi. Fakat yapılacak tespitin yanında bir de müeyyide olması lazım. Buna karşın denetimi ve yaptırımı sürekli engelleyen bir iktidarla karşı karşıyayız” diyerek sözlerini tamamladı.