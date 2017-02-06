CHP’li Böke’ye göre Varlık Fonu ‘iflasın itirafı’: Kanunla kurulmuş bir aile şirketi

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, iktidarın ‘mega projeleri’ne kaynak yaratmak için kamuya ait dev kuruluşları bir bir bünyesine katan Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kanunla kurulmuş bir aile şirketi olduğunu söyledi.

Şu ana kadar BOTAŞ, Ziraat Bankası, PTT, Türksat, TPAO, Eti Maden ve Çay İşletmeleri’nin yüzde 100’ü Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 49,12’si, Halkbank’ın yüzde 51,11’i, Türk Telekom’un 6,68’i, BIST’in yüzde 73.6’sı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nda 3 milyar TL, çoğu Antalya’da bulunan 46 taşınmaz ve Milli Piyango başta olmak üzere Şans Oyunları ve Türkiye Jokey Kulübü TVF’ye devredilmişti.

Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeliğine, tartışmalı ekonomik görüşleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un da dahil olduğu isimler atanmıştı.

TVF, yapısı itibariyle Sayıştay denetiminden muaf tutulacak, sadece bağımsız denetim şirketince denetlenebilecek.

‘Bu bir borçlanma fonudur’

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında TVF’nin Türkiye’nin başına dert sardığını savunan Böke, fonun işlevini şöyle özetledi: “Bu koşullarda kurulan bir fon ancak şunu yapabilir: Kamu kurumlarını kendine alır, ipotek eder, teminat gösterir ve bu ipotek ettiği kamu kurumları üzerinden borçlanır. Yani kurulan fon, bir kaynağı, yatırıma dönüştürme fonu değildir. Kurulan fon, kendi üzerine aldığı kamu kaynaklarını ipotek ederek, yani bizim geleceğimizi ipotek ederek, yeniden borçlanma mekanizmasıdır. Bu bir borçlanma fonudur, bir varlık fonu değildir.”

‘Varlık fonu saray şirketi’

TVF’nin halkın mallarını ipotek edip yandaşlara, batık projelere ve geleceği olmayan yerlere harcayarak kaynağı tüketeceğini belirten Böke “Kısacası adına Varlık Fonu denen bu şey, esasında kanunla kurulmuş bir aile şirketi. Başına getirilmiş olan yönetimden bu aile şirketinin, bir saray şirketi olduğunu da çok açık bir biçimde görüyoruz” dedi.

‘Vatandaşın cebinden elinizi çekin’

TVF’nin Sayıştay denetiminden, kamu ihalesinden ve sermaye piyasalarının kontrolünden de muaf olduğunu hatırlatan CHP sözcüsü, hükümete çağrı yaptı: “Elinizi 6.5 milyonun işsizliğine son vermek için kullanılması gereken İşsizlik Fonuna sakın ha uzatmaya kalkmayın. Elinizi 6 milyon asgari ücretlinin zar zor mecburen biriktiriyor olduğu BES’e sakın ha uzatmaya siz kalkışmayın. Vatandaşın cebinden elinizi çekin.”

‘Açık çaresizliğin tezahürü, iflasın itirafı’

Kurumların fona devredilmesinin ekonomideki ‘açık çaresizliğin’ tezahürü ve ‘iflas’ın itirafı olduğunu kaydeden Böke, “AKP ne yaparsa yapsın, bu yandaş düzeni derinleştirmesine izin vermeyeceğiz. Bu yandaş düzen, bu tip yamalarla kurtarılabilecek bir yerde değil artık. Türkiye hep beraber bu düzene ve bu düzeni derinleştirmek için bize dayatılmış olan rejim değişikliğine ‘Hayır’ diyecek. Bu düzen yıkılacak, yerine halkın düzeni kurulacak” diye konuştu.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016’da kurulmuştu.

Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş amacı sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmıştı.