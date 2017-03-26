CHP raporu: 21 KHK’yla sekiz dalgada 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi

OHAL sonrası çıkarılan 21 kanun hükmünde kararnameyle (KHK) 112 üniversiteden 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi, bunlardan 312’si ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalamıştı.

OHAL boyunca 21 KHK ile sekiz farklı ihraç dalgası yaşandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Zeynep Altıok Akatlı tarafından hazırlanıp genel başkana sunulan ‘İhraç Edilen Akademisyenler, Çölleştirilen Üniversiteler’ raporunda, akademinin OHAL sonrası vaziyeti ele alındı.

Buna göre 64 bin 533 öğrenci ve 2 bin 805 öğretim elemanı olan 15 üniversite KHK’yla kapatıldı. Bu üniversitelerden ihraç edilenlerin sayısı ODTÜ’deki toplam akademik kadro kadar.

Yurt çapında 112 üniversiteden 4 bin 811 akademisyen ihraç edildi. Akademisyenlerden 16’sı başka bir göreve iade edildi. ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyen sayısı ise 312.

Sosyoloji ve siyaset bilimi bölümlerinden 19’ar, gazetecilik bölümlerinden 14, iktisat bölümlerinden 13, hukuk bölümlerinden 10, kamu yönetimi bölümlerinden 10 akademisyen ihraç edildi.

İhraçlarla birlikte Ankara Üniversitesi Tiyatro, Eğitim Bilimleri fakülteleri, Ege Üniversitesi Felsefe ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin tüm bölümleri ‘ağır kayıp’ verdi.

Ankara Üniversitesi Tiyatro bölümündeki 11 akademisyenin yedisi ihraç edildi, bölüme coğrafya dalından öğretim üyesi atandı. Üniversitenin iletişim fakültesinde ise 108 öğretim üyesinden 25’i ihraç edildi.

Emekli olan çok sayıda akademisyenin de dersleri ‘bütçe yetersizliği’ denilerek iptal edildi.

‘Özerklik daraltıldı’

Raporda rektör seçimlerinin KHK’larla kaldırılarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlandığına vurgu yapıldı, 2002-2010 tarihlerinde YÖK Kanunu’nda 15, YÖK Personel Kanunu’nda 19 kez değişiklik yapılarak ‘özerkliğin daraltıldığı’ savunuldu.

OHAL dönemindeki uygulamaların 12 Eylül’ü aştığı belirtilen raporda, “OHAL KHK’ları ile üniversiteler tam anlamıyla çölleştirilmektedir” dendi

İhraç edilen akademisyenler hakkında bir soruşturma olmamasına rağmen isimlerinin rektörlük tarafından YÖK’e iletildiği aktarılan raporda “Akademisyenlere savunma hakkı tanınmamış, en ufak bir delil önlerine konulmamış, Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne atılan imzalar gerekçe gösterilmiştir. İhraçlar yargısız infaz niteliğindedir” yorumu yapıldı.