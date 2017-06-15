CHP İstanbul’a yürürken: Düzce’de bir AKP’li silahla ‘Reis, emrin yeter’ dedi

Düzce’de AKP Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi Mehmet Aybek, MP5 tipi silahla çektirdiği fotoğrafı, “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla Facebook hesabından paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği için ‘casusluk’suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

Parti grubuyla olağanüstü gündemle toplanan Kılıçdaroğlu İstanbul’a kadar yürüyüşe başlamıştı.

Berber olduğu öğrenilen Aybek, CHP’nin yürüyüş kararı almasından sonra Facebook hesabından MP5 makineli silahla fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı “Vur de vuralım, öl de ölelim. Reis meydanlar boş değil, emrin yeter” notuyla paylaşan Aybek, yaklaşık altı saat sonra fotoğrafı sayfasından kaldırdı.