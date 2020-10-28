Charlie Hebdo’nun Erdoğan’lı kapağına tepkiler

Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun bu haftaki kapağına tepki yağdı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hicvedildiği dergi kapağına Twitter’dan tepki gösterdi.

Reklam

Derginin kapağında, Erdoğan üstünde iç çamaşırlarıyla koltukta otururken, başörtülü bir kadının eteğini kaldırıyor. Erdoğan’ın konuşma balonunda “Ouuh! Peygamber!” ifadesi yer alıyor. Kapağın tepesinde büyük harflerle Erdoğan yazarken, altındaki mesajda “Özel hayatında çok matrak” ifadesi bulunuyor.

İlk tepki Kalın’dan

Kapağa ilk olarak Kalın tepki gösterdi. “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Kalın şunları kaydetti: “Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir.”

Reklam

İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmenin ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabileceğine işaret eden İbrahim Kalın, ‘sağduyu sahibi herkesi bu iğrenç yayıncılığı kınamaya ve reddetmeye’ davet etti.

Altun’dan İngilizce mesaj

Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, Charlie Hebdo dergisini kınayan Altun Altun, “Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Altun şunları kaydetti: “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslüman karşıtı gündemi meyvesini veriyor! Charlie Hebdo, cumhurbaşkanımızın yer aldığı alçakça görüntülerle dolu bir sözde karikatür serisi yayımladı. Bu derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik bu iğrenç ötesi çabasını kınıyoruz. Bu sözde karikatürler tiksindirici olduğu kadar, insani ahlaktan da yoksundur. Bu açıkça, Fransız liderin ülkesi için istediği yabancı düşmanı, İslamofobik ve hoşgörüsüz bir kültürel çevrenin ürünüdür.”

Türkiye’nin sivillere yönelik her türlü şiddete ve İslam adına her türlü terör eylemine karşı olduğunu ortaya koyduğunu belirten Altun, şöyle devam etti:

“Ancak nereden gelirse gelsin kültürümüze ve dinimize yönelik iğrenç saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin dünya çapında milyonlarca mülteciye kapılarını açmasını sağlayarak son dönemdeki en insani lider olarak hafızalara kazınmıştır. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yardım etmek için parmağını bile oynatmayanlar şimdi de tüm edepsizlikleriyle liderimizi hedef alıyor.

Yine de ırkçı, yabancı düşmanı, İslamofobik ve Yahudi düşmanı tahrikler bizi aynı şekilde karşılık vermeye kışkırtamayacak. Bir mağduriyet üzerinden verilmeye çalışılan gözdağına ve provokasyonlarınıza boyun eğmeyi reddediyoruz. Kültürümüze yönelik bu tür sorumsuz ve budalaca saldırılar, yalnızca ırkçılığı ve ayrımcılığı besleyecektir. Tüm aklı başında Avrupalı dostları bu tür bir ilkel kültürel ırkçılık, entelektüel kısırlık ve medeniyetsiz söylemle mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Oktay: Fransız paçavrası

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.”

Gül: Her gün bir yenisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Avrupa’nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek.”

Fransa’daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) de Charlie Hebdo’nun kapak resmini kınadı.