Çevreciler tedirgin ama vali rahat: Gökova imara açılmadı, bilimsel güncelleme var

Muğla Valisi Amir Çiçek, Gökova Körfezi dahil kentteki birçok bölge için hazırlanan raporun, söz konusu bölgelerin imara açılacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Muğla Çevre Platformu’na göre, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin (ÖÇKB) turizm alanı yapılması söz konusu. Bu kapsamda Gökova Körfezi’nin yüde 75’i, Bodrum’daki sit alanlarınınsa yüzde 77’si imara açılacak.

Change.org’da imza kampanyası başlatan platforma göre ayrıca Karaada ve Kissebükü kullanıma açılacak, Datça Yarımadası ve Hisarönü Körfezi’nin yarısına yakını, Gökova Körfezi kıyılarının tamamı ve körfeze bakan yamaçlar; Fethiye’deki Göcek kıyıları ve adaları, Ölüdeniz kıyıları ve Kelebekler Vadisi’nin ‘beton kamyonlarının insafına terk edilcek.’

Platform, değişiklik sonrası ‘mavi yolculuk’, ‘doğa gezileri’, bahçecilik, zeytincilik, doğal tarım ve arıcılık gibi sürdürülebilir sektörler ve yerel ekonomik faaliyetlerin yaşam alanlarının kalmayacağını savunuyor.

‘İmara açılması söz konusu değil’

Muğla Valisi Amir Çiçek ise kaygıların yersiz olduğunu öne sürdü.

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Çiçek, “Kültür ve Tabiat Varlıkları genel müdürünü aradım. O da aynı şeyi söylüyor. Yani sevgili çevreciler yarın inşaat başlayacakmış gibi endişe içindeler. Ama böyle bir şey yok” dedi.

Çiçek şöyle devam etti: “Efendim, iki yıl önce çevre bakanlığı bir proje açmış. Amacı sahillerimizin bir fotoğrafını çekmek. Var olan durumu bilimsel olarak güncellemek. Bunun için bir çalışma yapılmış, işte söz konusu edilen bu çalışmanın kendisi. Yoksa bir hazırlık yapılmış, bakanlar kurulu kararı alınmış, imara açılmış, yarın inşaatlar başlayacak, böyle bir şey söz konusu değil. Bu yalnızca bir değerlendirme. Daha ilgili komisyonlara bile gelmiş değil. Bu konuda daha etraflıca bilgiyi Kültür ve Tabiat Varlıkları genel müdürlüğünden alabilirsiniz.”

‘Gökova son günlerini yaşıyor’

Sözcü’den Deniz Ayhan, 24 Ocak’taki haberinde Gökova Körfezi’ndeki beş koyun imara açılacağını, 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal için Okluk Koyu’nda inşa ettirilen konutun da yıkıldığını ve yerine 400 personelin çalışacağı bir konukevi yapılacağını yazmıştı.

Okluk Koyu, 2010 yılı sonundan itibaren daha az korunmaya başlayınca, tatilciler bölgeye akın etmişti.

Öyle ki bölgede tekneleriyle geceyi geçirenlerin katı atıklarını orman içine bırakmaya başlaması ve pikniğe gelenlerin sayısının artmasıyla bölge tam anlamıyla çöplüğe döndü.

Habere göre körfezdeki Karacasöğüt, Longöz, Yediadalar, Kandilli ve Küfre koyları da yapılaşmaya açıldı. Bölgedeki ağaçlar da işaretlendi.

Özal’ın başdanışmanlarından Can Pulak, şu bilgiyi vermişti: “Gökova son günlerini yaşıyor. O muhteşem koyların bazıları imara açılıyor, köy yolları genişleyecek diye ağaçlar kesiliyor.”

Diken de bu gelişmeyi ‘Gökova Körfezi son günlerini yaşıyor’: Koylar imara açıldı, 400 personelli konukevi geliyor’ başlığıyla haberleştirmişti.