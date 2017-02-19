Çevreciler Gökova’nın imara açılmasından endişeli: Ortak akılla hareket edilsin

Gökova Körfezi dahil kentteki birçok bölge için hazırlanan rapora değinen Muğla Çevre Platformu, bölgenin ‘oldu-bitti’le imara açılmasından endişeli olduklarını bildirdi.

Muğla Çevre Platformu’na göre, Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin (ÖÇKB) turizm alanı yapılması söz konusu. Bu kapsamda Gökova Körfezi’nin yüde 75’i, Bodrum’daki sit alanlarınınsa yüzde 77’si imara açılacak.

Change.org’da imza kampanyası başlatan platforma göre ayrıca Karaada ve Kissebükü kullanıma açılacak, Datça Yarımadası ve Hisarönü Körfezi’nin yarısına yakını, Gökova Körfezi kıyılarının tamamı ve körfeze bakan yamaçlar; Fethiye’deki Göcek kıyıları ve adaları, Ölüdeniz kıyıları ve Kelebekler Vadisi’nin ‘beton kamyonlarının insafına terk edilecek.’

Platform, değişiklik sonrası ‘mavi yolculuk’, ‘doğa gezileri’, bahçecilik, zeytincilik, doğal tarım ve arıcılık gibi sürdürülebilir sektörler ve yerel ekonomik faaliyetlerin yaşam alanlarının kalmayacağını savunuyor.

‘Bilimsel raporla güncelleniyor’

Bölgenin imara açılacağı iddialarını değerlendiren Muğla Valisi Amir Çiçek, “Çevreciler yarın inşaat başlayacakmış gibi endişe içindeler” demişti.

Çiçek, Çevre bakanlığının iki yıl önce bir ihale açtığını, bu kapsamda da sahillerin durumunun bilimsel olarak bir raporla güncelleneceğini söylemişti.

‘İmara açma kararı almadık’

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy da bölgeyi imara açma kararını henüz almadıklarını söylemişti.

Tekinsoy, bilimsel raporun önce ilgili komisyonlara sonra da Ankara’ya geleceğini belirterek, şunları söylemişti: “İhaleyi alan firmanın belirlediği bilim insanları, bir rapor hazırlamışlar. Bu aslında bir ön çalışma. Henüz Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 28 ayrı komisyona bile bu çalışma gelmedi. Daha o komisyonlar çalışmayı incelemedi. Bu sırada ilgili belediyelere de gönderildi. Onlar da görüşlerini verdiler. O görüşler de dikkate alınacak. Doğru yanlış tespit edilecek. Yalnızca bazı yerlerde tesciller var. Ve bu tescillere göre imar için eskisinden daha ağır koşullar getiriliyor. Daha bu komisyonlara gidecek, orada ne yanlış ne doğru incelenecek sonra Ankara’ya gelecek biz bakacağız.”

‘Bilimsel rapora neden ihtiyaç duyuldu anlamadık’

Muğla Çevre Platformu’nun yazılı açıklamasında söz konusu süreçte bölgede çalışan uzman derneklere söz hakkı verilmeyeceğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Platform, Bakanlar Kurulu kararı ve bakan onayıyla çalışmanın tamamlanıp duyuru için askıya çıktıktan sonra kendilerine tanınan itiraz hakkının ne yapılaşmanın önünü tutulabileceği ne de tahribatı engelleyebileceğini belirtti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Biz hala daha bu ‘bilimsel’ çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğunu duyabilmiş değiliz. Biz yalnızca, ihale yoluyla satın alındığını bildiğimiz ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’nin adından yola çıkarak bir bilimsel çalışmaya ‘ihtiyaç’ duyulduğunu anlıyoruz.”

‘Ortak akılla hareket edilsin’

Doğayı daha iyi koruyabilmek için ekolojik temelli yeni bilimsel çalışmaların yapılması gerektiğinin önceki çalışmaları yapan bilim insanlarının raporlarından bildiklerini ifade eden platform, “Ancak bu çalışmaların yerel yönetimlerin, halkın, uzman kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, bilim çevrelerinin etkin katılımının sağlandığı süreçlerde, ortak akılla hareket ederek, bütüncül bir anlayışla oluşturulan bütünleşik yönetim planları çerçevesinde yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Gökova son günlerini yaşıyor’

Sözcü’den Deniz Ayhan, 24 Ocak’taki haberinde Gökova Körfezi’ndeki beş koyun imara açılacağını, 23 yıl önce dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal için Okluk Koyu’nda inşa ettirilen konutun da yıkıldığını ve yerine 400 personelin çalışacağı bir konukevi yapılacağını yazmıştı.

Okluk Koyu, 2010 yılı sonundan itibaren daha az korunmaya başlayınca, tatilciler bölgeye akın etmişti.

Öyle ki bölgede tekneleriyle geceyi geçirenlerin katı atıklarını orman içine bırakmaya başlaması ve pikniğe gelenlerin sayısının artmasıyla bölge tam anlamıyla çöplüğe döndü.

Habere göre körfezdeki Karacasöğüt, Longöz, Yediadalar, Kandilli ve Küfre koyları da yapılaşmaya açıldı. Bölgedeki ağaçlar da işaretlendi.

Özal’ın başdanışmanlarından Can Pulak, şu bilgiyi vermişti: “Gökova son günlerini yaşıyor. O muhteşem koyların bazıları imara açılıyor, köy yolları genişleyecek diye ağaçlar kesiliyor.”

Diken de bu gelişmeyi ‘Gökova Körfezi son günlerini yaşıyor’: Koylar imara açıldı, 400 personelli konukevi geliyor’ başlığıyla haberleştirmişti.