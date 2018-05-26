Cerrahpaşa dekanını görevden alan YÖK başkanı: Siyasi durum söz konusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, fakülte bahçesinde propagandaya sıcak bakılmayacağını söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi’nden alınarak yeni kurulacak üniversite bağlanacak olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni ziyaret etmişti.

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Ziyaretin ardından, bölünme karşıtı protestolarda da önplana çıkan fakülte dekanı Prof. Dr. Alaaddin Duran’ın görevine YÖK talimatıyla son verilmişti.

‘Propaganda izin vermeli miyiz?’

CNN Türk canlı yayınına katılan Saraç’a Duran’ın görevden alınması soruldu.

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YÖK başkanı şunları söyledi: “Dekanı severim. Cerrahpaşa ziyaretinde siyasi bir durum söz konusu. Orası bir fakülte bahçesi. Ben eminim ki sayın CHP’liler de fakülte bahçelerinde propaganda yapılmasına olumlu bakmaz. Orada bir merkez açılışı vardı. Oradaki insanlar elbette ki sorunları öğrencilerle de tartışacaklar. Ama oradakilerin önceliği öğrencilik. Seçmen kitlesi değil. İstifa etti ama hakkında işlem yapmadık. Meseleye bu şekilde bakıldığında propagandaya izin vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Bu konu tartışılmalı. Bu süreç idareciler tarafından doğru yönetilmeli. Dekana yönelik herhangi bir tavır söz konusu değil. İdareciler durumu yönetemedi.”