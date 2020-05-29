Camiler 74 gün sonra cuma namazıyla ibadete açıldı

Covid-19’la mücadele için alınan önlemler kapsamında ibadete kapatılan camiler, 74 gün sonra cuma namazı kılınarak kapılarını açtı. İstanbul’un fethinin 567’nci yıldönümünde, Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerin avlusunda cuma namazı kılındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre avluların küçük olduğu yerlerde binlerce kişi parklarda, stadyumlarda namaz kıldı. İstanbul’da, kenti 1453 yılında fetheden Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Fatih Camisi’nde namaz kıldıran ve hutbe okuyan Diyanet İşleri Ali Başkanı Ali Erbaş sosyal mesafe uyarısı yaptı. Fatih Camisi’nde hem içeride (üstte) hem de avluda namaz kılındı.

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Erbaş şunları söyledi: “Aziz İstanbul’un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam’a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım.”

Namaz öncesinde camilerde abdeste alınmadı. Namaz kılanlar seccadelerini yanında götürdü. Yanlarında seccade olmayanlara seccade maskesi olmayanlara maske verildi. Herkesin ateşi ölçüldü.

Merkezde belirlenen 162 caminin dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapılarak hazır hale getirildiği Van’da bir grup Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi alanında cuma namazı kıldı.

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Samsun’da, Canik ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda cuma namazı kılındı.

Muş’un Bulanık ilçesinde ilk cuma namazı ilçe stadyumunda kılındı.

Iğdır’da Hayder Akliyey Parkı’nda namaz kılanlara birçok kentte olduğu gibi maske ve dezenfektan verildi.

İzmirliler, sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazır hale getirilen Konak Yalı Cami ve Tarihi Saat Kulesi’nin de bulunduğu Konak Meydanı’nda cuma namazını kıldı.