Diken

Yaramazlara biraz batar!

Burhanettin Duran: Libya’da ‘kalıcı barış’ süreci uzun ve zorlu olacak

“Kalıcı barış” süreci uzun ve zorlu olacak. Masa yeni kuruldu, devirmek ya da etkisiz hale getirmek isteyenler çıkacak.

Berlin masasını Suriye’de barış için kurulan Cenevre sürecine çevirmek isteyenler olacak. Şimdilik en ümit verici şey, Berlin masasında oturan tarafların Suriye iç savaşından “ders aldığı” beklentimiz.

Reklam

Almanya ve İtalya, Libya’daki iç savaşın kendi menfaatlerine ne kadar zarar vereceğinin farkındalar. Terör ve mülteci akını Avrupa’nın istikrarını tehdit edebilir. Dahası, Rusya ve Türkiye’nin son haftalarda Libya’da aldığı inisiyatifi dengelemezlerse tümüyle oyun dış kalabilirler.

Burhanettin Duran’ın yazısı

SON HABERLER

İmamoğlu: Kanal İstanbul yapılaşma başlamadan bireysel ranta dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babasının 2003 yılında, kendisinin de 2012 yılında Kanal İstanbul güzergahında arsa satın almasına dair “Kimin arsası var benim umrumda değil. Benim umrumda İstanbul’un doğasını korumak var” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...