Burhanettin Duran: Libya’da ‘kalıcı barış’ süreci uzun ve zorlu olacak

“Kalıcı barış” süreci uzun ve zorlu olacak. Masa yeni kuruldu, devirmek ya da etkisiz hale getirmek isteyenler çıkacak.

Berlin masasını Suriye’de barış için kurulan Cenevre sürecine çevirmek isteyenler olacak. Şimdilik en ümit verici şey, Berlin masasında oturan tarafların Suriye iç savaşından “ders aldığı” beklentimiz.

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Almanya ve İtalya, Libya’daki iç savaşın kendi menfaatlerine ne kadar zarar vereceğinin farkındalar. Terör ve mülteci akını Avrupa’nın istikrarını tehdit edebilir. Dahası, Rusya ve Türkiye’nin son haftalarda Libya’da aldığı inisiyatifi dengelemezlerse tümüyle oyun dış kalabilirler.

Burhanettin Duran’ın yazısı