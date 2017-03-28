Bu kez ‘Tahliye yetmez, beraat’ denecek

‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlere karşı başlatılan ‘cadı avı’nda hapse atıldıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen dört akademisyen için arkadaşları bu kez, “Tahliye yetmez beraat” diyecek.

Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ‘Barış İçin Akademisyenler’in İstanbul’daki üyelerinin düzenlediği basın toplantısında ‘Tüm tehditlere rağmen geri adım atmayacağız’ başlıklı açıklamayı okudukları için hedef haline gelmişti. Mungan, Ersoy ve Kaya 15 Mart 2016’da, Camcı ise 31 Mart’ta tutuklanmış, 22 Nisan 2016’da görülen ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.

Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinden medyaya gönderilen açıklamada şöyle dendi:

“Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya’nın yargılandıkları davanın bir sonraki duruşması 30 Mart Perşembe günü saat 9:30’da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Bundan neredeyse bir yıl önce “22 Nisan Cuma günü Çağlayan Adliyesi’ne arkadaşlarımızı almaya geliyoruz” demiştik ve onları almadan dönmedik. 30 Mart Perşembe günü de “Tahliye yetmez beraat” demek için, barış talebimize ve ifade özgürlüğümüze sahip çıkmak için yeniden Çağlayan’dayız.

Barış İçin Akademisyenler olarak barış içinde birlikte yaşama umudumuzdan da, ortak sözümüzden de vazgeçmiyoruz! İfade özgürlüğü yargılanamaz, kabul etmiyoruz! Dostlarımız Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya için derhal beraat istiyoruz.”