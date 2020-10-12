Bu da DİSK’in hesabı: Geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona yaklaştığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

DİSK-AR’ın yayınladığı işsizlik raporunda, TÜİK’in işsiz sayısını temmuzda geçen yıla göre 369 bin azalarak 4 milyon 227 bin olarak açıkladığı belirtildi.

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“TÜİK, açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19’un yarattığı tahribatı yansıtmaktan oldukça uzaktır” denen raporda, nisan ayından beri uygulanan işten çıkarma yasağı nedeniyle dar tanımlı işsizlik verilerinin, işgücü piyasalarındaki gerçek tabloyu yansıtmadığı kaydedildi.

Raporda öne çıkan bulgular şöyle:

*Covid-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsiz sayısı ve iş kaybı Temmuz 2020’de 10.4 milyon olarak gerçekleşti. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı yüzde 29.1 olarak hesaplandı.

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*Covid-19, Temmuz 2020’de en az 1 milyon 879 bin yeni eşdeğer istihdam kaybına yol açtı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 9.8 milyona yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27.3 olarak gerçekleşti.

*İstihdam bir yılda 1 milyon 254 bin kişi azaldı. İstihdam oranı yüzde 43.5’e geriledi. İşbaşında olanların sayısı son bir yılda 1 milyon 333 bin kişi azaldı.

*Ümitsiz işsizlerin sayısı bir yılda 614 binden 1 milyon 335 bine yükseldi. Kadınlar Covid-19’dan daha fazla etkileniyor… Kadın işgücü yüzde 7.5, kadın istihdamı yüzde 6.3 azaldı.