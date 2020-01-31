Britanya’ya da sıçradı: İki kişide corona virüsü tespit edildi

Britanya hükümetinin kamu sağlığı alanındaki en kıdemli danışmanı Chris Whitty, ülkede ilk corona virüsü vakalarına rastlandığını belirterek, “Aynı ailede iki kişide tespit edildi” dedi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Whitty, “Hastalar, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) kapsamında özel tedavi görüyorlar ve virüsün yayılmasını önlemek için denenmiş, test edilmiş enfeksiyon kontrol yöntemlerini kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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NHS’nin, enfeksiyonları önlemek ve yönetmek için hazır olduğunu söyleyen Whitty şöyle devam etti: “Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şimdiden hastaların temasta bulunmuş olabileceği kişileri hızlıca tespit etme çalışmalarına başladık.”