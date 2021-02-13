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Yaramazlara biraz batar!

Bolu’da köpeğe cinsel saldırı: Zanlıya 16 bin lira ceza

Bolu’da köpeğe cinsel istismarda bulunan 26 yaşındaki zanlıya para cezası verildi.

DHA’nın haberine göre Okçular köyünde yaşayan bir vatandaş, balkonundan dışarı bakarken E.Y.’nin tarlada köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü.

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İhbar üzerine olay yerine giden polis zanlıyı gözaltına aldı. E.Y.’ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1033 lira para cezası kesildi.

E.Y.’ye Bolu Belediyesi tarafından da 15 bin lira para cezası verildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, köpeği Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı hayvan barınağına teslim etti.

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