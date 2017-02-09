Boğaziçililer: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz Murat Sevinç’in yanındayız

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevinden son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen anayasa hukukunun önde gelen isimlerinden Murat Sevinç’e Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerinden destek geldi.

Aynı zamanda Diken yazarı Sevinç, önceki gece yayınlanan 686 Sayılı KHK ile meslekten çıkarılan 330 akademisyenden biriydi. Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden nam-ı diğer ‘Mülkiye’de tam bir ‘akademik kıyım’ gerçekleşmiş, 23 akademisyen son KHK’yla ihraç edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde ‘Türk Anayasa Hukukuna Giriş’ dersi veren Sevinç için üniversitedeki öğrencileri bir bildiri yayınladı.

Bianet’te yer alan habere göre bugün dünyanın değişik ülkelerinde ve Türkiye’de farklı kentlerde yaşayan ve bir kısmı akademisyenlik yapan öğrencileri, Sevinç için şunları kaleme aldı:

“Bir süredir devam eden ve sonuncusu Murat Hoca’mızın işinden ve çok sevdiği fakültesinden uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan bu ihraçlar, ortada suç ya da suçlu dahi olmadan ‘tehlikeli akademisyen’ söylemini üreterek yüzlerce akademisyeni işsiz bırakmaktadır. Bu gidişat, ülkedeki akademik ortama ağır bir darbe ve bilimsel gelişmeyi bin bir emekle ayakta tutan hocalarımıza karşı yapılan haksız ve dayanaksız bir müdahaleden başka bir şey değildir.

Akademiyi, özgür düşünce ve bilgi üretimi ortamını katledenler, Türkiye’yi büyük bir uçuruma sürüklemektedir.

Bugün, bitmek bilmeyen savaşların karşısında barıştan, yaşamdan, insanlık onurundan ve adil bir düzenden yana olan hocalarımız teker teker aramızdan alınmaktadır. Hocalarımızın daha iyi, daha adil, daha barışçıl Türkiye’ye dair talepleri, bu ülkede bir arada yaşayabilmenin yanı sıra özgür düşünce ve bilgi üretebilmenin teminatıdır.

Murat Sevinç, üniversitedeki ilk yılımızdan itibaren bizlere her zaman bütün farklılıklarımızla var olabileceğimiz bir dünyaya inanmamız ve böyle bir dünya için çabalamamız gerektiği bilincini aşılayan hocalarımızdan biridir. Bütün derslerini bu anlayışla sürdürmüş ve bizlere bu anlayışı hayatlarımıza aktarabilmemiz için en güzel örneği yine kendisi teşkil etmiştir.

Murat Hoca’nın öğrencileri olarak bizler, üniversite yıllarımız boyunca birbirimizi dinleyebilmenin, toplumsal uzlaşmanın ve bunun teminatı olan anayasanın ülke siyaseti için ne denli önemli olduğunu; hukukun üstünlüğünün ne demek olduğunu, güçler ayrılığına dayanan bu demokratik ilkenin aşınması durumunda bir ülkenin neleri kaybedebileceğini öğrendik.

Bizler, öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz Murat Sevinç’in her zaman yanındayız; onun akademik ve insani mirasına sahip çıkıyoruz. Kendisinin de söylediği gibi, ‘Sevgi ve saygınlığı hükme bağlayacak bir hukuk normu yoktur; hakikat, sevgi ve saygınlık ihraç edilemez’.”

Murat Sevinç’in Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğrencileri

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2013 Mezunları

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2014 Mezunları

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2015 Mezunları

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2016 Mezunları