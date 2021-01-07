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Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınanların 24’ü adliyede

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanmasının ardından başlayan eylemlerde gözaltına alınanların 24’ü adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 4 Ocak’ta düzenlenen eylemden sonra gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tümü bugün Çağlayan’daki adliyeye sevk edildi.

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Diğer kişilerin Vatan Caddesi’ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde sorguları sürüyor.

Gözaltına alınanlara ‘2911 sayılı Kanun’a muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlaması yöneltildi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, sorgulanandan bazılarına ‘örgüt propagandası yapmak’, bir kişiye de ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla soru yöneltildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Eylemlerin ardından 5-6 Ocak’ta düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alınmıştı.

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