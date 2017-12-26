Bir yılda ‘internet suçları’na 1000 tutuklama

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Bu yıl internette suç işlemekle suçlanan 1000 kişi tutuklandı.

AA’nın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ‘sanal devriye’yi güçlendirmek için bu yıl 500 adli bilişim ve sosyal medya uzmanını kadrosuna kattı.

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Terör suçları, fuhuş, çevrimiçi çocuk istismarı, narkotik, yasa dışı bahis, sporda şiddet, güvenlik, hayvanlara şiddet, ödeme sistemleri, darknet (karanlık internet), bilişim sistemleri alanlarında uzmanlaşan 12 masa kuruldu.

1000 tutuklama

Bu bağlamda bir yılda polis, 39 bin sosyal medya hesabının suç işlediğini tespit etti.

Bu hesaplardan 16 bini üzerinde çalışılırken, 9 bin 600 adli işlem gerçekleştirildi.

Bir yılda gözaltına alınan 3 bin şüpheliden 1000’i tutuklandı, 1600’üne adli kontrol uygulandı.

1 milyar liraya yakın…

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu’yla (MASAK) ortak çalışmada yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara ait 3 bin 550 banka hesabına da el kondu.

Hesap dökümlerindeki incelemelerde 810 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara ait banka hesaplarındaki 140 milyon liraya el konulurken, 250 milyon lira da bloke edildi.