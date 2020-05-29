Bir günde 79 vaka tespit edildi; çarşamba açılan okullar yeniden kapandı

Önceki gün 2 milyonu aşkın öğrencinin sınıflara döndüğü Güney Kore’de, okullar, dün 79 yeni vaka tespit edilmesinin ardından yeniden kapandı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Dünkü vaka sayısının iki ayda kayda geçen en yüksek sayı olduğu belirtilirken ikinci bir dalga endişesiyle 200’ü aşkın okulun kapatılmasına, öğrencilerin sanal ortamda eğitime devam etmesine karar verildi.

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Covid-19’la mücadelede tüm topluma yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamadan başarı elde ederek dünyaya örnek olan ülkedeki yeni vakalar bir e-ticaret şirketinde virüsü kapan işçilerle ilişkilendiriliyor.

Coupang Corp adlı grupun bünyesindeki, 4 bin 100 çalışanı olan şirkette bu hafta 82 kişide virüs tespit edildi. 603 dağıtım elemanı bulunan şirketin depolarında koruyucu ekipman kullanılmadığı, sosyal mesafeye uyulmadığı belirtildi.

Ülkede vakaların artması nedeniyle dün de park ve müzelerin kapanacağı açıklanmıştı.

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11 bin 402 kişinin hastalığa yakalandığı Güney Kore’de, Covid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti. Bugün 58 yeni vaka kayda geçti.