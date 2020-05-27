Bir günde 1035 yeni vaka, 34 can kaybı: 1268 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1035 kişiye corona virüsü tanısı konarken, 34 kişi hayatını kaybetti, 1286 kişi iyileşti.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, toplam vaka sayısı 159 bin 797’ye ulaştı. Toplam can kaybı 4 bin 431, iyileşenlerin sayısı ise 122 bin 793 oldu.

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Toplam test sayısı da 1 milyon 894 bin 650’ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, HEP BİRLİKTE TEDBİR.”

Virüs, Türkiye’de ilk kez 11 Mart’ta görülmüş, ilk can kaybı 17 Mart’ta kayda geçmişti.