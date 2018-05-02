Bir Boğaziçi ‘değeri’: ‘Humanities’ dersinin yaşaması için ‘Humanities by Night’ etkinliği

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi (BUİM), üniversitenin ‘değeri’ haline dönüşen ve bugünlerde kaynak sıkıntısı yaşayan ‘Humanities’ derslerinin devam edebilmesi için 8 Mayıs’ta ‘Humanities by Night’ etkinliği düzenleyecek.

İlk defa 1959’da Robert Kolej döneminde açılan, kaynak yetersizliği sebebiyle zaman zaman kesintilere uğrayan ‘Humanities’ dersini, her yıl mühendislik, işletme, ekonomi, edebiyat, fizik, kimya, psikoloji gibi pek çok farklı bölümden bini aşkın öğrenci alıyor.

Üniversitenin en geniş katılımlı dersinin kaynak sıkıntısı nedeniyle kaldırılmaması için düzenlenen ‘Humanities by Night’ etkinliğinin ikincisi 8 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te.

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Etkinliğin konuşmacıları:

‘Başkalarının Hayatı’: Yankı Yazgan

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‘Oradaki Kim?’: Sema Kaygusuz

‘Başkalarının Tükettikleri’: Fikret Adaman

Alınacak askıda biletlerle öğrencilere bilet de hediye edilebilecek etkinlik için daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.