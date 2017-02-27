Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
           

Bir attı, üç aldı: TT Arena’daki derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş rakibiyle puan farkını 10’a çıkardı

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş’ın TT Arena’da karşı karşıya geldiği derbide, siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fotoğraf: Galatasaray.org

Beşiktaş’ın golü, karşılaşmanın 47’nci dakikasında Talisca’dan geldi. Brezilya oyuncunun kullandığı frikikte barajdaki Bruma’ya çarpan top, kaleci Muslera’yı yanıltarak ağlarla buluştu.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 50’ye yükseltirken, üçüncü Galatasaray 40 puanda kaldı.

Galatasaray: Bülent Yıldırım es geçti

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Atınç Nukan’la Yasin Öztekin arasındaki pozisyonda penaltı bekledi.

Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından pozisyonla ilgili fotoğraflarla birlikte, “Hakem Bülent Yıldırım, ceza sahası içindeki bu pozisyonu es geçti” mesajı paylaşıldı.

Yasin ve Selçuk ıslıklandı, yönetim istifaya çağrıldı

Teknik direktör Igor Tudor tarafından ikinci yarıda oyundan alınan Yasin Öztekin ve Selçuk İnan, sahadan çıkarken ıslıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında Dursun Özbek yönetimini istifaya çağırdı.

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...