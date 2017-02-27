Bir attı, üç aldı: TT Arena’daki derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş rakibiyle puan farkını 10’a çıkardı

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray ile Beşiktaş’ın TT Arena’da karşı karşıya geldiği derbide, siyah-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş’ın golü, karşılaşmanın 47’nci dakikasında Talisca’dan geldi. Brezilya oyuncunun kullandığı frikikte barajdaki Bruma’ya çarpan top, kaleci Muslera’yı yanıltarak ağlarla buluştu.
Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 50’ye yükseltirken, üçüncü Galatasaray 40 puanda kaldı.
Galatasaray: Bülent Yıldırım es geçti
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Atınç Nukan’la Yasin Öztekin arasındaki pozisyonda penaltı bekledi.
Galatasaray’ın resmi Twitter hesabından pozisyonla ilgili fotoğraflarla birlikte, “Hakem Bülent Yıldırım, ceza sahası içindeki bu pozisyonu es geçti” mesajı paylaşıldı.
Hakem Bülent Yıldırım, ceza sahası içindeki bu pozisyonu es geçti. pic.twitter.com/Yre2wmC3j7
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Şubat 2017
Yasin ve Selçuk ıslıklandı, yönetim istifaya çağrıldı
Teknik direktör Igor Tudor tarafından ikinci yarıda oyundan alınan Yasin Öztekin ve Selçuk İnan, sahadan çıkarken ıslıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın son dakikalarında Dursun Özbek yönetimini istifaya çağırdı.