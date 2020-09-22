Bilim Kurulu üyesi: Gençlerin yoğun bakımda tedavi oranı yüzde 25’e çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gençlerin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görme oranının yüzde 25’e çıktığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Gündüz, ‘normalleşme’ye adapte olamayan gençlerin, “Bize bir şey olmaz” algısıyla daha sık hasta olmaya başladığını ve yoğun bakımlarda tedavi görme oranlarının yüzde 25’e çıktığını açıkladı.

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’50 yaş altı ağırlaşıyor’

Bilim Kurulu üyesi, şu ifadeleri kullandı: “Görüyoruz ki yaşlı bireyler şu süreçte kendilerine daha da dikkat ediyor. O nedenle ne yazık ki yaşlıların boşalttığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor. Ayrıca 50 yaş altındaki hastalar da artık yoğun bakım tedavisi görecek kadar ağırlaşabiliyor.”

‘Aşı bulunana kadar virüsle yaşayacağız’

Aşı bulunana kadar virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Gündüz, şöyle devam etti: “Aşırı kalabalıkların oluştuğu kutlamalar, taziyeler ve benzeri birtakım faaliyetlerden kesinlikle kaçınmalıyız. Bunun aşısı, ilacı çıkmadıkça ya da virüs olumlu anlamda mutasyona uğramadıkça bu hastalık devam edecek. Biz basit önlemler alarak ve en azından aşı bulunana kadar bu virüsle yaşamasını öğrenerek bu süreci geçirmemiz gerekiyor.”

Bilim Kurulu üyesi, aşı sayesinde 2021’de toplumsal bağışıklığın sağlanabileceğini söyledi.