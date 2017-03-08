Bilgi Üniversitesi’ndeki saldırıda yaralanan öğrenci: Tekbir getirdiler, tekme attılar

Bilgi Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için açılan standa saldırılması sonucu yaralanan öğrenci İrem Esmer, saldırganların kendisine tekme attığını, öğrenci olmadıklarını söyledi.

Üniversitenin Santral Kampusü’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Yaralanıp hastaneye kaldırılan medya ve iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem Esmer şunları anlattı: “Bugün okulda 8 Mart etkinliğimiz vardı. Önce 20 kişilik bir grup gördük. Sonrasında masamızı devirdiler. Tekbir getirerek saldırdılar. Kargaşadan tam olarak ne olduğunu hatırlayamıyorum. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi. Her sene zaten standımızı açıyoruz. Ama bir anda böyle bir saldırıyla karşılaştık. Okula nasıl girdiklerini bilmiyoruz. Okulda yeni güvenlik önemli olarak turnike uygulamasına geçildi. Turnikelerin üstünden atlayarak geçmişler. Öğrenci değiller, dışarıdan geldiler. Yüzleri kapalıydı zaten.”

Saldırıyla ilgili altı kişi gözaltında.