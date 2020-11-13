Biden, yeniden sayılan Georgia’yı kazandı: Delege sayısı 306’ya yükseldi

ABD medyası ve araştırma şirketleri, ABD’de başkanlık yarışında Demokratların adayı Joe Biden’ın 306 Seçici Kurul delegesine ulaştığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’liler 3 Kasım’da sandık başına gitmiş ancak posta yoluyla kullanılan oylar ile Cumhuriyetçi Donald Trump’ın itirazı sonrası bazı eyaletlerde yeniden oy sayımı nedeniyle resmi sonuç belli olmamıştı.

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Demokratların adayı Biden, 7 Kasım’da 270 delegeyi geçerek zafer ilan etmişti. Georgia eyaletindeki ilk sayımda Biden, rakibini 14 bin farkla geçerek 2 milyon 471 bin 906 oya ulaşmıştı.

CNN ve Edison Araştırma Şirketi, oyların yeniden sayıldığı Georgia eyaletini Biden’ın kazandığını, bu sonuçla da toplam delege sayısını 306’a yükselttiğini duyurdu.

Trump ise Kuzey Karolina’yı kazanmasının ardından 232 delegeye ulaştı.