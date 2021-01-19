Berkin Elvan davası: Davaya Berkin’le ilgili ‘terörist’ tweeti’ni beğenen hakim atandı

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili olduğu gerekçesiyle yargılanan polis Fatih Dalgalı’nın davasına, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davaya bakan ve bu davaya baktığı sırada Berkin Elvan ile ilgili ‘terörist’ ifadesinin kullanıldığı bir tweet’i beğendiği ortaya çıkan Galip Mehmet Perk atandı.

Mahkemenin önceki başkanı Canel Rüzgar, davanın karar aşamasında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yargıtay’a atanmıştı. Elvan ailesi, bu adımın davaya açık bir müdahale olduğu açıklamasını yapmıştı.

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Hakim Galip Mehmet Perk, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz Şubat 2020’de beraat kararıyla sonuçlanan Gezi Parkı eylemleri davasının hakimiydi. Bu davaya baktığı sırada kendisinin ismiyle açılmış bir Twitter hesabında Berkin Elvan için ‘terörist’ ifadesinin kullanıldığı paylaşımı beğenmişti. Aynı hesaptan AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler’in Gezi Parkı eylemlerini hedef alan paylaşım da beğenmişti.

Bu durum Gezi Parkı davasında dile getirilmiş, bunun üzerine söz konusu hesap kullanıcısı tarafından kapatılmıştı.

HSK soruşturması geçiriyordu

Hakim Perk’in başkanlığını yaptığı heyet, 18 Şubat 2020’de Gezi Parkı eylemleri davasında aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da bulunduğu dokuz kişi hakkında beraat kararı vermişti. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Gezi davasında verilen kararla ilgili konuşarak şunları söylemişti: “Bu (Gezi eylemlerini kastediyor) masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Ciddi anlamda perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tiplerdir. Bunun malum Türkiye ayağı (Osman Kavala’yı kastediyor) hapisteydi. Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar.”

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Aynı gün akşam saatlerine doğru HSK, dava kapsamında beraat kararı veren üç hakim için inceleme ve soruşturma izni verdi.