Albayrak’ın Instagram hesabından istifa paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından, istifa ettiğine dair açıklama paylaşıldı.

Fotoğraf: AA

Albayrak’ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklama şöyle:

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Açıklamada, Albayrak’ın daha önce bilinmeyen bir sağlık sorunundan bahsetmesi, çokça imla hatası bulunması ve ‘at izinin it izine karıştığı’ gibi bir ifadeye de yer verilmesi dikkat çekti.

Albayrak’ın Twitter hesabının da silindiği görüldü.

Tüm bunlar, bakanın hesaplarının hack’lenmiş olabileceği ihtimalini akla getirdi.

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Buna karşılık, Albayrak’ın yakın çevresinden birinin, istifayı doğruladığı; istifa talebinin, bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldiği öğrenildi.

Yerli ajans ve gazetelerde herhangi bir yer almazken iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin İngilizce versiyonunun Twitter hesabından istifa flaş haber olarak geçildi. Kısa süre sonra hesap ulaşılamaz hale geldi.

Gazeteci Murat Ağırel de istifa haberini teyit ettirdiği yönünde paylaşımda bulundu.

Son olarak Bloomberg haber sitesi de iki bakanlık yetkilisiyle konuşulduğunu, istifanın ne doğrulandığını ne de yalanlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabındaki paylaşımıyla, istifanın kabul edilmemesini istedi.

Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.

İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var. pic.twitter.com/4omPdkdkWC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020

AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Albayrak’ın görevde kalmasını temenni ettiğini ifade etti.

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.



Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.



Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.



Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

Partinin grup başkanı Naci Bostancı da şunları yazdı: “Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.”

Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. — Naci Bostancı 🇹🇷 (@nacibostanci) November 8, 2020

Eski AKP’li milletvekili Şamil Tayyar, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İstifa mı siber saldırı mı? Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz. Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz. Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir.”

İstifa mı siber saldırı mı?



Cevapları bilmeden yapılacak yorumlar sağlıklı olmaz.



Berat Albayrak bakanımızın gayretini biliyoruz, görevinin devamını dileriz.



Elbette takdir Cumhurbaşkanımıza aittir. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 8, 2020

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Twitter’dan şunları kaydetti: “Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım. Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yolu…”

Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım. — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 8, 2020

Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) November 8, 2020

AKP MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Albayrak’a destek verdi: “Aziz Milletimiz için gösterdiğin emeğe, sarf ettiğin çabaya şahitiz. #BeratAlbayrakYanındayız.”

Aziz Milletimiz için gösterdiğin emeğe, sarf ettiğin çabaya şahitiz. #BeratAlbayrakYanındayız pic.twitter.com/iKuCCu1p06 — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) November 8, 2020

Öte yandan, istifa metninin paylaşılmasının üzerinden epey vakit geçmiş olmasına rağmen, KRT, Halk TV ve TELE1 dışında kanallarda haber yer almadı. AA, DHA ve İHA da konuyla ilgili haber yayınlamadı.

Temmuz 2019’da göreve başlayan Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, geçen günlerde görevinden alınmış, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı.