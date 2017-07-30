Belediyenin kestiği ağacı sırtlayıp hesap soran kadın: Hele bir gelsinler bostanıma!

Isparta’da yeşillik olsun diye diktiği ağacı kesildiği için ağacı sırtlayıp belediye başkanından hesap soran 71 yaşındaki Melahat Peker, “Hele bir gelsinler bostanıma!” diyerek, belediyeyi uyardı.

Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Peker, geçen yıl diktiği dut fidanı komşuların şikayeti üzerine belediye tarafından kesilince, fidanını sofra bezine sarıp belediyeden hesap sormuştu.

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Hürriyet’ten Yücel Sönmez’e konuşan Peker, ağacı sırtlarken ölen bir insanı sırtlamış gibi hissettiğini belirterek, “Biz ne zaman bunlara kıymet vermez olduk? Ne zaman ağacı, suyu, toprağı düşman belledik? İnsanlar hiç düşünmüyor… Doğadan uzaklaştıkça birbirimizden de uzaklaşıyoruz. Bak ben ağaçlarımı şikâyet eden komşumla bir daha asla konuşmayacağım. Bu uzaklaşmak değil midir?” dedi.

Ağacı kesilince canının çok yandığını ve çok ağladığını söyleyen Peker, belediyeyi uyardı: “Hele bir gelsinler bostanıma dokunmak için, valla üstlerine kaynar su dökerim!”