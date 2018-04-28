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Yaramazlara biraz batar!

Bekir Coşkun: Diktatörler üniversiteleri sevmezler… 

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Üniversiteleri bölmeye geldi sıra… İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Selçuk, İnönü, Dumlupınar, Sakarya, Erzincan, Karadeniz Teknik, Sütçü İmam, Mersin, Anadolu, Süleyman Demirel üniversiteleri… Niçin?.. İnönü Üniversitesi’ni anladık; “Adını anmayacağım” dedin, bölüyorsun… Gazi Üniversitesi malum, heykeline tahammül edemiyorsun da, gözde üniversitesine mi katlanacaksın…

Erzincan Üniversitesi’nin bölünmesi; belediye başkanı seçilmeyince, başbakan olan demokrasi ayıbı “Binali Yıldırım” tabelasını asacaksın… İstanbul Üniversitesi 200 yılık, dünya çapında, işgal kuvvetleri ellemedi… Ne istersin?..

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Üniversiteler baskı rejimlerinin en çok korktukları yerlerdir… İlk itirazlar, ilk tepkiler, ilk karşı koyuşlar, her zaman üniversiteden başlar… Diktatörler üniversiteleri sevmezler…

Bölerek küçültüp, itibarsızlaştırıp, etkisizleştirmektir amaç… Normal zekadaki bir insan anlayamıyor; bir iktidar üniversiteleri büyüteceğine, niye böle böle küçültür?..

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Bekir Coşkun’un yazısı


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