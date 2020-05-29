BBC, Türkiye’nin ‘corona’ mücadelesini övdü, sıtma ilacına şüpheyle yaklaştı

BBC, Türkiye’nin corona virüsle mücadelesini anlattığı yazıda, önlemlerin bir kısmı ve vaka takip sistemi övülürken Covid-19 tedavisinde tartışmalı ilaç hidroksiklorokinin yaygın olarak kullanılmasına dikkat çekildi.

Fotoğraf: DHA

BBC uluslararası muhabiri Orla Guerin’in kaleme aldığı yazıda virüsün Türkiye’ye görece geç gelmesinden ancak bir ay içinde 81 ilde de vaka görüldüğü belirtildi.

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Dünyadaki en hızlı büyüyen salgınlardan birini yaşadığına dikkat çekilerek Türkiye’nin bu anlamda Çin ve Britanya’dan daha kötü olduğu, bir ara İtalya’daki ölüm sayısının bile üzerine çıkılacağından endişe edildiği ifade edildi.

Vaka kaydına dikkat çekildi

Fotoğraf: AA

Ancak yaklaşık üç ay sonra, tamamen sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmadığı halde bu korkulanların olmadığı belirtilen yazdıda şu ifadeler yer aldı:

“Resmi rakamlara göre ölü sayısı 4 bin 397 (26 Mayıs itibariyle). Burada bazı doktorlar buna itiraz ederek gerçek sayının bunun iki katı olabileceğini söylüyor. Çünkü Türkiye resmi sayılara sadece test sonucu pozitif çıkan vakaları dahil ediyor Ancak öyle bile olsa, korkunç sayıların kayda geçtiği Covid-19 çağında bu 83 milyonluk nüfusa sahip bir ülke için görece düşük bir sayı.”

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Yazıda ülkeler hala ölülerini gömerken sonuçlara varmanın ve karşılaştırma yapmanın zor olduğunu notu düşülerek Kent Üniversitesi’nde viroloji dersleri veren Dr. Jeremy Rossman’ın Türkiye hakkında görüşlerine yer verildi: “Türkiye açıkça çok daha büyük bir felaketin önüne geçti. Test, takip, izolasyon ve hareket kısıtlamaları gibi konularada hızlı harekete geçen ülkelerden biri. Yayılma hızını azaltabilmede etkili olan ülke sayısı çok değil”.

İstanbul’un Fatih ilçesinde filyasyon çalışmaları yürüten ekibin başındaki Dr. Melek Nur Aslan ekibinin ne kadar büyük bir özveriyle çalıştığından bahsederek il günden beri virüsün izini sürdüklerini anlattı. Aslan takip başarısını Türkiye’nin kızamıkla başarılı mücadelesine bağladı. Planlarının hazır olduğunu söyleyen Aslan “Sadece planları raftan indirdik ve uygulamaya başladık” dedi.

Yazıda görüşlerine yer verilen bir diğer isim Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Dr. Irshad Shaikh. “Başta çok endişenmiştik” diyen Shaikh sözlerini şöyle sürdürdü: “Günde 3 bin 500 vaka oluyordu. Ancak test uygulaması işe yaradı. Sonuç almak için beş-altı gün beklemediler. İzolasyon ve vaka takip sistemleri de iyiydi. Ancak Türkiye’nin hastaları tedavi protokolü hakkında bir yargıya varmak için henüz çok erken”.

Yazıda, güncel araştırmalarla işe yaramadığı ortaya konan son olarak da DSÖ’nün güvenlik endişeleri nedeniyle Covid-19 tedavisinde kullanımını durdurduğu hidroksiklorokinin Türkiye’de hastalığın standart tedavisi olarak kullanıldığına dikkat çekiliyor.

İlacın Covid-19 hastalarında kullanımının kalp rahatsızlıkları ve daha yüksek ölüm oranlarıyla sonuçlandığı Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmayla duyurulmuştu.

BBC muhabirine giriş izni verilen, binlerce hastaya bu tedavinin uygulandığı Sancaktepe Dr. Şehit İlhan Varank hastanesi başhekimi Dr. Nurettin Yiyit hidroksiklorokinin hastalığın erken safhasından kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Diğer ülkelerin ilacı çok geç kullandığını belirten Yiyit “Bu ilaç hakkında herhangi bir tereddüdümüz yok. Etkili olduğunu inanıyoruz çünkü sonuç alıyoruz” diyor.

Türk Tabipler Birliği’nin hükümetin virüsle mücadelesini yetersiz bulduğu özellikle sınırları kapatmakta geç kalındığı konusundaki eleştirilerine yer verilen yazıda, Türkiye’nin genç nüfusu ve yoğun bakım yatak sayısı avantajlar arasında sayılıyor.

Türkiye’nin bir başarı hikayesi olarak görüldüğü belirtilen yazıda hikayenin henüz bitmediğinin altı çiziliyor.