Barış Pınarı | Azez’de TSK üssüne havanlı saldırı: Beş asker yaralı

Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik ‘Barış Pınarı Harekatı’ üçüncü gününde.

Diken gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…

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10:54 DHA’nın haberine göre Azez’de TSK üssüne havan saldırısı düzenlendi, beş asker yaralandı. Askerler Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

10:30 Türkiye Ermeni Patrikliği: “Barış Pınarı Harekatı’nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz.”

07:22 Milli Savunma Bakanlığı, ‘astsubay çavuş Ahmet Topçu’nun şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını’ açıkladı.

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08:00 Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu.”

00:15 Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 228 oldu.”

00:05 Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atılan mühimmat, 11 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oldu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle dendi: “Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum Güneş (11) adındaki çocuk hayatını kaybetti.”

Böylece Suriye’den atılan havan ve roketler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye çıktı.

23:45 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Akar, Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın maksat ve gidişatı hakkında muhatabına bilgi verdi.”

Akar, Esper’den önce de Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed Al Attiyah ve de görüştü. Attiyah, harekata destek verdiklerini belirtti.

23:30 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerini taşıyan konvoy, Akçakale’ye ulaştı. Söz konusu askerlerin Fırat’ın doğusundaki kara harekatına katılacağı belirtildi. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), harekat öncesinde adını ‘Suriye Milli Ordusu’ olarak değiştirmişti.

SMO askerleri Akçakale’de. Fotoğraf: DHA

23:15 Trump harekatla ilgili olarak iki yeni tweet attı. Tweet’lerinde ‘IŞİD’in yüzde 100 yenildiğini’ ve ‘Türkiye’nin Suriye’deki (önceki) operasyonu sonucu sahada hiç militanı kalmadığını’ yazan Trump, ‘Türkiye’nin şimdi 200 yıldır birbirleriyle savaşan Kürtlere saldırdığını’ öne sürdü.

We defeated 100% of the ISIS Caliphate and no longer have any troops in the area under attack by Turkey, in Syria. We did our job perfectly! Now Turkey is attacking the Kurds, who have been fighting each other for 200 years…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Trump, daha sonraki tweet’inde ise şöyle yazdı: “Üç seçenekten birini seçelim: (Bölgeye) binlerce asker gönderelim ve askeri olarak kazanalım, Türkiye’yi yaptırımlarla finansal olarak vuralım ya da Türkiye ile Kürtler arasında arabuluculuk yapalım.”

….We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

22:45 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde, Türkiye’nin kınanmasını öngören tasarı, ABD ve Rusya’nın vetosuyla karşılaştı. Dolayısıyla ‘Türkiye’yi kınama’ kararı, BM’den geçemedi.

Almanya, Belçika, Polonya, Fransa, Britanya ve Estonya’nın, Türkiye’nin harekatı sonlandırması için verdiği kınama teklifi, ABD ve Rusya tarafından veto edildi. Toplantı sonrası ortak açıklama yapan altı ülke, Türkiye’ye tek taraflı operasyonu durdurma çağrısı yaptı.

Öte yandan ABD’nin BM Büyükelçisi Kelly Craft, Türkiye’yi, harekatın ‘sonuçları’ konusunda uyardı. Reuters’in haberine göre Craft, BM’nin kınama oylaması sırasındaki kapalı oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin söz konusu harekatının, kırılgan ve hassas nüfusun korunamaması ve IŞİD’in dirilmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

21:45 Ankara’da harekatı protesto etmek için toplanan, aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

Çankaya ilçesindeki HDP il başkanlığı önünde toplanan bir grup, ‘Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için Sakarya Caddesi’ne yürümek istedi. Aralarında bazı HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, polis tarafından uyarıldı. Bunun üzerine grup dağılırken, HDP’li vekiller Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Milletvekilleri burada açıklama yapacağı sırada, HDP’li bir grup slogan atmaya başladı. Gruba polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı.

21:15 Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerden oluşan ‘Suriye Milli Ordusu’, Suriye’nin Resülayn ve Tel Abyad sınır kentlerini, Türk askerleriyle birlikte çembere aldığını açıkladı.

Reuters’in haberine göre Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud kentler çembere alınmadan önce çevre köylerin ele geçirildiğini söyledi. Arap aşiretlerin ağırlıkta olduğu iki kent, Türkiye’nin başlattığı sınır ötesi harekatın ana hedefleri arasında yer alıyordu.

20:45 Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn’daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu.”

19:55 Suriye’nin Resulayn ilçesinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine atılan roket mermisinin patlaması sonucunda ağır yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece Şanlıurfa’dakilerle birlikte Suriye’den atılan havan ve roketler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı altıya, yaralı sayısı 70’e çıktı.

Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada şöyle dendi: “09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif Terim (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

18:21 Suriye’nin Kamışlı kentinden Nusaybin ilçe merkezine atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi patlaması sonucunda bir anne ve iki kızı hayatını kaybetti, 24 yurttaş da yaralandı. Böylece Şanlıurfa’dakilerle birlikte Suriye’den atılan havan ve roketler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı beşe, yaralı sayısı 70’e çıktı.

Mardin valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:, “9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin Nusaybin ilçemize isabet etmesi sonucu 12 yaşında Emine Yıldız, 15 yaşında Leyla Yıldız ve 48 yaşında anneleri Fatma Yıldız hedef alınarak şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermileri sonucu 24 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”

16:55 Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ‘Britanya’nın Suriye’nin kuzeydoğusuna yapılan askeri harekat hakkında hayal kırıklığı ile endişelerini ifade etmek ve itidal çağrısında bulunmak için’ Türkiye ile görüştüğünü söyledi.

Britanya, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekatın ardından itidal çağrısında bulunurken, harekatın IŞİD militanlarıyla mücadeleye zarar vereceği ve insani bir kriz ihtimali yaratabileceği uyarısında bulundu.

16:49 Şanlıurfa valiliği, biri bebek iki kişinin YPG’nin attığı roketler sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırıda 46 yaralı var.

Valilik şunları kaydetti: “Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin ilimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır.”

16:30 ABD Başkanı Donald Trump: “Her iki tarafla görüşüyorum. Ben diyorum ki, kuralına göre oynamazsa Türkiye’ye hem finansal olarak hem de yaptırımlarla çok sert vuralım! Süreci yakından izliyorum.”

15.27 Milli Savunma Bakanlığı: “Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.”

Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor.#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/hIwUCfWfiv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2019

14:50 AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksel Temsilcisi Federica Mogherini: “Türkiye’yi tek taraflı askeri harekatını derhal durdurmaya davet ediyoruz. Bölgedeki yeni çatışmalar, sivillerin daha da fazla acı çekmesine ve yer değiştirmesine yol açacak.”

“Bu yeni gelişme Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki siyasi sürece yeni bir engel oluşturuyor. Türkiye’nin tek taraflı askeri harekatı aynı zamanda, Türkiye’nin de üyesi olduğu küresel koalisyon tarafından IŞİD’e karşı elde edilen başarı sürecini de tehlikeye atıyor.”

14.31 NTV’nin haberine göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin’in Nusaybin ilçesine, Suriye tarafındaki Tel Abyad’dan roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Birbiri ardına ateşlenen ve ilçe merkezine düşerek patlayan roket ve havanların şarapnelleri 23 vatandaşın yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşları sınırdan uzaklaşmaları ve evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

14.12 Mardin’de 17 HDP üyesi, sosyal medyadan harekat aleyhine paylaşım ve ‘terör örgütüne yardım’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

14:02 Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB adaylığının AB dış politikasına sadık kalmasını gerektirdiğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Avrupa Birliği’ne katılmak, tüm adayların, AB dış politikasıyla uyum içinde olmalarını gerektiriyor… Bu bağlamda, Türkiye (AB’ye katılma) isteği konusunda ciddiyse, izlemesi gereken yol budur” dedi.

13:59 İran, Türkiye’yi Suriye’deki sınırötesi operasyonunu bir an önce durdurma ve askerlerini çekme çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında çatışma bölgesindeki sivillerin karşı karşıya kaldığı tehditlerle ilgili endişe ifade edildi.

13:37 Erdoğan: “Harekatın başlamasından bu yana 109 terörist öldürüldü.”

13:21 Erdoğan, ikinci gününde harekata dair şunları söyledi:

*(IŞİD’liler) Cezaevinde tutulması gerekenleri tutacak, uyruğu olduğu ülkelere gidebilecekleri kabul edilmeleri halinde oraya göndereceğiz.

*Son dört yılda sınırlarımız içinde 7 bin 500, sınırlarımızın dışında 8bin 500 olmak üzere toplam 16 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

*Türkiye’nin yaptığı diğer operasyonlar gibi Barış Pınarı’nın amacı Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine katkıda bulunmaktır.

*PKK’nın YPG’nin işgalini görmeyenler şu an bizim attığımız adıma laf ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz.

‘Suudi Arabistan aynaya baksın, Mısır demokrasi katili’

*Harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Suudi Arabistan aynaya baksın. Yemen’i bu hale kimler getirdi? Siz önce bunun hesabını verin. Yemen’i yerle yeksan ettiniz. Bizim Suriye’nin birliği için attığımız adımda siz bize laf edemezsiniz.

Hele Mısır… Sen hiç konuşamazsın! Ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan Mursi’yi mahkemede çırpınarak ölmesine sen neden oldun. Sisi kınamış, kınasan ne yazar kınamasan ne yazar.

AB’ye: Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

*Ey Avrupa Birliği! Bizim şu andaki operasyonumuzu işgal diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.

*Bizi eleştiren o bazı Arap ve Avrupa ülkeleri acaba kaç tane Suriyeliye kucak açtı? Bizim bu operasyonumuzun altında ne var? Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasını engelleme var. Daha ilerisi de var burada söylemeyeceğim.

*Terör örgütü yandaşları Türkiye sivilleri bombalıyor diye ayağa kalktılar. Bombayı atan sizsiniz. Sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Edepsizliğin daniskasıdır. İşgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz bulunduğunuz yerlerde binaları tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Türkiye’de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye’de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız.

*DEAŞ’ın en çok tehdit ettiği ve zarar verdiği ülkelerden biri Türkiye’dir. DEAŞ’a karşı en ciddi mücadeleyi veren ülke de Türkiye’dir. Bugün DEAŞ tehdidi lafını ağızlarından düşürmeyenlerin düne kadar bu örgüte destekler verdiklerini gayet iyi biliyoruz.

Harekatın ismi

*Biz bu operasyonda sivillerin kılına dahi zarar gelmesini kabullenemeyiz. Sadece bize saldıranları, tuzak kuranları hedef alıyoruz. Harekatın adını belirlerken rastgele tercihte bulunmadık. Terör örgütünü bölgeden kazıyarak barışı tesis etmek için bu adımı atıyoruz. Bizim Suriye tarafında sınırımız pınarlarla doludur. Bundan hareketle adını Barış Pınarı koyduk. Kısa sürede Münbiç’ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde sekiz yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız.

‘Sosyal medya incelemesi yapılıyor’

13:15 İstanbul başsavcılığı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirmekte olduğu ‘Barış Pınarı Harekatı’ üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve güvenliğini hedef alan, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte kişi ya da kişiler tarafından suç oluşturan eylemlere yönelik Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca inceleme ve tespitler yapılmakta olup, yasal gereğine tevessül edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Fotoğraf: DHA

12:30 Milli Savunma Bakanlığı: “Barış Pınarı Harekâtı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.”

11:12 Suriye’nin Kamışlı kentindeki YPG’liler, lastik yakarak görüş alanını kısıtlamaya çalışıyor.

Fotoğraf: DHA

10:38 YPG’lilerin roketli ve havanlı saldırıları nedeniyle, halkın sınırdan uzak durmaları konusunda sınır ilçelerinde anons yapılıyor.

08:15 Harekat sırasında vurulan mevzileri bazı YPG’lilerin terk ettiği bildirildi. Çok sayıda sivil de Suriye’nin iç bölgelerine gitmeye başladı.

07:00 Ordu birlikleri karadan ilerleyişini sürdürürken, gece boyunca sınırdan top sesleri duyuldu.

Birinci gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saat 16.00’da harekatın başladığını duyurdu. İlk olarak savaş uçakları ve topçu birlikleri YPG hedeflerini vururken, akşam saatlerinde komandolar ve Suriye Milli Ordusu (eski Özgür Suriye Ordusu) birlikleri karadan Suriye’ye girdi. İlk gelen bilgilere göre ordu birlikleri bazı hedefleri ele geçirdi.