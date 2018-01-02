‘Barış akademisyenleri’nin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin dernek başvurusu kabul edildi

Kocaeli Üniversitesi’nden 672 sayılı KHK ile ihraç edilen 19 ‘barış akademisyeni’nin girişimleriyle kurulan Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin (KODA) dernek başvurusu kabul edildi.

KODA’dan yapılan açıklamaya göre 1 Mart 2017’de yapılan başvurunun kabul edilmesiyle beraber dernek resmi olarak kuruldu.

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‘Alternatif akademi’ sloganıyla yaklaşık 1.5 senedir Kocaeli’nde ‘halka açık seminerler’ düzenleyen KODA, çalışmalarını kurumsallaştırmak için dernekleşerek tüzel kişilik kazanmak istiyor ancak devlete yapılan başvurular ‘olağanüstü hal (OHAL) gerekçesiyle’ geri çevriliyordu.

OHAL dönemiyle başlayan akademisyen ihraçlarının ilk yaşandığı yer olan Kocaeli’nde kurulan KODA, Türkiye’deki ilk ‘dayanışma akademisi’ olma özelliğini taşırken, bu anlamda daha sonra farklı şehirlerde kurulan ‘dayanışma akademileri’ne de örnek oldu.

Bundan böyle faaliyetlerini ‘Kocaeli Dayanışma ve Araştırma Derneği’ çatısı altında yürütecek olan KODA, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nde her hafta düzenli olarak halkla açık akademik dersler ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde halka açık eğitimler düzenliyor.