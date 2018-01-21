Bahçeli gözünü kararttı: Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın” dedi.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girdi.

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HDP hariç Meclis’te grubu bulunan tüm partiler operasyonu destekliyor.

Harekatı değerlendiren Bahçeli, PKK’nın Türkiye sınırında destek ve himaye gördüğünü belirterek ülkenin sınırın diğer yakasından kaynaklanan tehdit dalgasına muhatap olduğunu ifade etti.

“Afrin’de Ankara’nın kuyusu kazılmaktadır. Artık terör örgütü PYD-PKK’ya Afrin’in tabut, Münbiç’in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir” diyen MHP lideri, ‘ABD’nin operasyonel ortağının kökünün kazanması gerektiğini’ dile getirdi.

Bahçeli şöyle devam etti: “Ya Afrin yıkılsın ya da teröristler yakılsın. ABD yönetimi, Suriye’deki askeri ve diplomatik varlığını sürdüreceklerini kararlılıkla vurgulamaktadır. Anlaşılan bu ülkenin Suriye’den çekilme ihtimali şimdilik yoktur. İnancım, Afrin darmadağın edilecektir bundan kaçış, kurtuluş yoktur. CHP genel başkanının bu PYD-PKK hoşgörüsü, operasyonu sulandırma hevesi zillettir alnına sıçrayan kara bir lekedir. Sorumsuz ve gayri milli siyaset tam da budur. Gazi Mustafa Kemal’e ihanet edilmiştir. Mirasına kurt düşürülmüştür. Haine ‘hain’ diyemeyen milletin gönlüne giremez.”