Avusturya ‘kapıyı gösterdi’: Erdoğan’a oy verenler Türkiye’ye gidebilir

Avusturya’nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nden Johann Gudenus, Avusturya’da yaşayıp da Erdoğan’a oy verenlerin ‘Türkiye’ye gitmelerinin daha iyi olacağını’ söyledi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, seçimden kısa bir süre önce ülkedeki yedi camiyi kapatacaklarını ve bazı imamları sınırdışı edeceklerini açıklamıştı.

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AA’nın verilerine göre Avusturya’daki oylarda Erdoğan ve AKP’nin oyları açık ara farkla birinci.

BBC Türkçe’nin haberine göre Gudenus, bu sonuçların Avusturya’da yaşayan Türklerin ülkeye entegrasyonu konusunda büyük bir başarısızlık anlamına geldiğini söyledi.