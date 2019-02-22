Avrupa’dan Gezi iddianamesine eleştiri: Korku iklimi yaratıyor

Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Osman Kavala ve 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Gezi eylemlerine ilişkin iddianamenin Türk hukuk sisteminin uluslararası ve Avrupa standartlara uyumuna ilişkin ciddi soruları gündeme getirdiği vurgulandı.

İddianame Kavala’nın cezaevindeki 477’inci gününde açıklanmıştı. Kavala’nın dışında, oyuncu Mehmet Ali Alabora, mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve gazeteci Can Dündar da şüpheliler arasında. İddianamede tüm şüphelilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması isteniyor.

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EEAS sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2013 Gezi Parkı eylemlerine müebbet hapis cezası vermeye çalışmak güvenilirliği sarsan, korku iklimi yaratan ve barışçıl toplanmak isteyenlerin cesaretini kıran bir durumdur.

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Sistematik gecikmeler, yetersiz kanıtla gözaltına alma, en temel hak ve özgürlüklerini – ifade özgürlüğü ve toplanma hakkını – kullanan insanlara cezai soruşturma açılması Türkiye’deki hukuki süreçlerin masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına saygı duyup duymadığına ilişkin ciddi bir şüphe yaratıyor.

18 Şubat’ta Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına ilişkin verilen hükümler de her demokratik toplumun temel taşı olan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüyle ters düşmekte.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne imza atmış ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülke olan Türkiye masumiyet karinesi ve mahkeme öncesi tutukluluk halinin doğru uygulanmasına saygı duyacağını taahhüt etmiştir. Gazetecilerin, milletvekillerinin, insan hakları savunucularının ve akademisyenlerin, kişisel veya profesyonel ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için, genelde herhangi bir iddianame olmadan tutuklanması Türkiye’nin yükümlülükleriyle çelişiyor.”