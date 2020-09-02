Avrupa’da ‘corona’ vakaları yine marttaki zirve seviyelerde

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Avrupa’daki Covid-19 vakalarının, salgının zirve yapmaya başladığı mart seviyelerine yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ECDC Başkanı Andrea Ammon, “Virüs, yazı uyuyarak geçirmedi. Tatile çıkmadı” dedi.

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100 bin kişide 46 vaka

Ammon, bu hafta Avrupa’nın genelinde her 100 bin kişiden 46’sında virüs tespit edildiğine işaret ederek “Martta gördüğümüz sayılara neredeyse geri döndük” dedi.

ECDC verilerine göre, Avrupa’da ‘corona’ vakalarında artışın başladığı mart ayının sonunda vaka sayısı her 100 bin kişide 40 kişi seviyesindeydi. Bu sayı nisan sonuna kadar her 100 bin kişi için 70’e çıkmıştı.

Vaka sayılarında şu andaki artış kısmen daha fazla test yapılmasından da kaynaklanıyor.

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ECDC başkanı, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ile Britanya, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’ı içeren verilerin, ülkelere göre her 100 bin kişi başına iki ila 176 vaka arasında değişiklik gösterdiğini de sözlerine ekledi.