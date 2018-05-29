Avrupa ‘kültürel miras’ listesi: Büyükada Rum Yetimhanesi hayata dönecek

‘Avrupa’nın Tehlike Altındaki Kültürel Mirası’ listesine giren İstanbul Büyükada’daki Rum Yetimhanesi, toplanacak fonlarla yeniden hayata dönecek.

120 yıllık Rum Yetimhanesi 1964’ten beri harabe şekilde boş duruyor.

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Habertürk’ün haberine göre Büyükada’nın Manastır Tepesi’nde bulunan beş katlı ahşap bina 2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası Enstitüsü’nün, ‘Avrupa’nın Tehlike Altındaki Kültürel Mirası’ listesinde finalde yedi eser arasına kaldı.

Toplanacak fonlarla yeniden hayata dönebileceği belirtilen bina ‘çevre ve dinlerarası diyalog merkezi’ olarak kullanılacak. Yaz aylarında başlaması beklenen projenin yaklaşık 50 milyon dolara mal olacağı kaydedildi.

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Kıbrıs sorunu ve 1964 tehciri

Mimar Alexander Vallauri tarafından 1899’da, ‘Prinkipo Palas’ adıyla lüks bir casino otel olarak inşa edilen bina, Sultan Abdülhamid’in fermanıyla kimsesiz çocuklara hizmet için 1903’te Rum Patrikhanesi’nin himayesine verildi.

1960’larda yükselen Kıbrıs sorunu nedeniyle Yunanistan pasaportlu Rumların 1964’te tehcir edilmesi sonrasında yetimhane boşaltıldı. 12 Haziran 2007’de mülkiyet yeniden Patrikhane’ye devredildi. Bu tarihten itibaren çeşitli projelerle röleve ve restorasyon çalışmaları için kollar sıvandıysa da projeler bitirilemedi. 206 odası olan bina, dünyanın ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul ediliyor. Binada 1903-1964 yılları arasında 5 bin 747 öğrenci eğitim gördü.