Araştırma: ‘Türkiye İslam ülkesi’ diyenlerin oranı, ‘Avrupa ülkesi’ diyenlerden fazla

Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre “Türkiye İslam ülkesidir” diyenlerin oranı arttı, “Avrupa ülkesi” diyenlerin oranı azaldı.

Üniversitenin Türkiye Çalışmaları Merkezi, Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması’nın bu yılki sonuçlarını açıkladı. Araştırma kapsamında 26 kentte 18 yaş üstü 1000 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Reklam

Araştırmaya göre terörle mücadeleyi sorun olarak görenlerin oranı bir yılda yüzde 30 azalarak yüzde 14,1’e indi. Türk dış politikasında Suriye’yi öncelikli görenlerin oranı yüzde 26 oldu. İsrail için bu oran bir yılda yüzde 8,3’ten yüzde 24,2’ye çıktı.

ABD ‘tehdit’te ilk sırada

“Türkiye’nin dostu yoktur” diyen katılımcıların sayısı bir yılda yüzde 17,2’den yüzde 22,5’a yükseldi. Azerbaycan’ı en yakın ülke görenlerin orası ise yüzde 71,3’ten yüzde 59’a indi.

Reklam

En büyük tehdit yüzde 60,2’yle ABD olarak görülürken İsrail yüzde 54,4’le ikinci en büyük tehdit ülke sayıldı.

Suriye’yi tehdit olarak görenlerin oranları yüzde 7,4 artarak yüzde 24,1’e yükseldi.

‘Avrupa değil İslam ülkesi’

Araştırmaya göre “Türkiye İslam ülkesidir” diyenlerin oranı bir yılda yüzde 16,4 artarak yüzde 56,3 oldu. Türkiye’yi Avrupa ülkesi şeklinde tanımlayanların oranı ise bu yıl yüzde 13,3 azalarak yüzde 19,4’e, Ortadoğu ülkesi olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 4,1 azalarak yüzde 18,9’a geriledi.

Suriye politikası başarısız bulundu

Katılımcıların yüzde 68,6’sı hükümetin Suriye politikasını genel olarak başarısız buldu. Ancak Fırat Kalkanı yüzde 53,5, Zeytin Dalı Harekatı ise yüzde 56’nın desteğini aldı.

‘Suriye göçmenlerinden duyulan memnuniyetsizlik’ geçen yıl yüzde 54,5 idi. Bu yıl ise yüzde 61’e yükseldi.

“Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız” sorusuna “İşbirliği vardır” şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 18,1 artarak yüzde 46,5’a yükseldi.

AB’ye destek var

Araştırmaya göre Türklerin yüzde 55,1’i AB üyeliğini destekliyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olduğunu söyleyenlerin oranı da yüzde 13,3 artarak yüzde 67’ye yükseldi.

Türk halkının yüzde 70’i Türkiye’nin NATO üyeliğini devam ettirmesi gerektiğini savunurken, Türkiye’nin uluslararası güvenliğini NATO desteği olmadan sağlayabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 48 olarak kayda geçti.